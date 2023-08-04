Муниципалитетам выделили средства на содержание общественных территорий

Внутригородским муниципальным бюджетам выделили дополнительную субвенцию на реализацию полномочий в сфере благоустройства в 2023 году, а также на плановый период 2024 и 2025 годов. Решение принято 3 августа на заседании правительства Севастополя.

Речь идет о выделении дополнительных средств на уборку общественных территорий и ремонт малых архитектурных форм, расположенных на детских площадках и общественных территориях.

Как следует из приложения к документу, общие расходы по переданным полномочиям на 2023 год составляют 235567,95 тыс руб. Из них, на Балаклавский МО приходится наибольшая сумма в 72052,7 тыс руб.. На втором месте Качинский муниципалитет — 38 286 тыс руб, на третьем, Инкерман – 25899 тыс руб. За ними по сумме субвенции следуют Нахимовский, Орлиновский, Гагаринский, Андреевский, Верхнесадовский, Терновский и Ленинский МО.