Гаражная амнистия прибавила работы госрегистраторам

Специалисты управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю подвели итоги первого полугодия 2023 года по количеству совершенных учетно-регистрационных действий с недвижимостью на полуострове. Наблюдается положительная динамика, показатели 2022 года значительно превышены.

Во втором квартале 2023 года поступило более 91 тысячи заявлений на государственную регистрацию права, из них в электронном виде — более 35 тысяч, что на 8,8% больше аналогичного периода прошлого года.

На кадастровый учет поступило более 25 тысяч заявлений, из них около семи тысяч — в электронном виде, это на 14,1% больше аналогичного периода прошлого года.

Рост количества поданных заявлений на кадастровый учет земельных участков в электронном виде в управлении Росреестра по Республике Крым и Севастополю связывают с действием закона о «гаражной амнистии». В соответствии с 79-ФЗ уполномоченный орган в случае принятия положительного решения самостоятельно направляет в Госкомрегистр или Севреестр (в зависимости от того где находится объект) заявление и необходимые документы.