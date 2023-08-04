Чиновники не доплатили родителям детей-инвалидов за приобретенные ортезы

Из-за хитрой методики расчета положенные по закону бесплатные средства реабилитации обошлись семьям в 130 тысяч рублей.

Прокуратура Балаклавского района Севастополя провела проверку исполнения законодательства о защите прав детей-инвалидов. Установлено, что двое несовершеннолетних 2008 г.р. и один 2011 г.р. имеют статус инвалида и, согласно индивидуальной программе реабилитации, им необходим ортез для ног и туловища.

Родители детей приобрели аппараты самостоятельно каждый стоимостью около 170 тысяч рублей. Однако в связи с неправильно примененной методикой расчета размер выплаченной им компенсации составил по 39 тысяч рублей.

Прокуратура района направила в суд три исковых заявления

о возложении на Севастопольское региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации обязанности доплатить родителям детей-инвалидов причитающуюся часть стоимости медицинского изделия.

Два иска прокурора удовлетворены. Один иск находится на рассмотрении в Ленинском районном суде, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.