Водоканалу выделили очередную субсидию

Субсидию выделили из бюджета Севастополя на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на улучшение ситуации с водоснабжением.

Решение принято 28 июля на заседании правительства города в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями и снижением запасов воды в Чернореченском водохранилище.

Правда, документ готовился еще до того, как на город обрушился ливень с грозой и градом. До этих случившихся природных катаклизмов у городских властей были опасения, что Чернореченское водохранилище заполнено недостаточно, в связи с чем и предусмотрели выделение субсидии водоканалу. Как прозвучало на заседании, средства нужны предприятию также на приведение в порядок магистральных сетей.

— Предыдущие мероприятия в этом направлении позволили существенно сократить технические потери в магистральных сетях, — отметил губернатор Михаил Развожаев.

Что касается наполняемости Чернореченского водохранилища, то, по данным начальника управления эксплуатации каналов и мелиоративных систем Госкомводхоза Крыма Михаила Наконечного, по состоянию на утро 3 августа водохранилище заполнено на 83% — объем воды составляет 53,4 млн кубометров.

Приток воды в водохранилище в июле составил 1,869 млн куб.м.