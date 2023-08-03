В Севастополе 333 874 избирателей

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о численности зарегистрированных в Российской Федерации и за ее пределами избирателей по состоянию на 1 июля 2023 года.

Всего избирателей в РФ 107 915 325 человек, это без учета зарегистрированных в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях (данные о них не публикуются).

В Севастополе на 1 июля зарегистрировано 333 874 избирателей, что на 1345 человек больше, чем на начало 2023 года.

По муниципальным округам их численность распределена так:

— Андреевский муниципальный округ — 2 613,

— Балаклавский муниципальный округ — 29 115,

— Верхнесадовский муниципальный округ — 3 801,

— Гагаринский муниципальный округ — 114 441,

— город Инкерман — 9 613,

— Качинский муниципальный округ — 7 553,

— Ленинский муниципальный округ — 84 524,

— Нахимовский муниципальный округ — 74 635,

— Орлиновский муниципальный округ — 5 348,

— Терновский муниципальный округ — 2 231.

В Севастополе на 1 января 2023 года проживало 558 273 человека.