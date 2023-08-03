В библиотеки новых российских регионов отвезут более 2,5 миллионов книг

Учебники и книги нужно напечатать и доставить в ДНР, ЛНР, в Запорожскую и Херсонскую области к началу учебного года.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства распорядился максимально оперативно доставить учебники и книги в библиотеки новых российских регионов. Уже в ближайшее время будет обеспечена печать и доставка более 2,5 миллиона экземпляров.

«В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники. И конечно, надо обеспечить доступ жителей Донбасса и Новороссии к интернет-ресурсам с электронными и аудиокнигами, чтобы каждый желающий мог познакомиться с книжными новинками или вновь перечитать классику на русском языке, окунуться в мир хорошо знакомых литературных героев», — заявил президент.

В ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях действуют свыше тысячи публичных и тысячи трехсот школьных библиотек, однако в их фондах — книги на русском языке, которые изданы еще в советское время. Учебники на русском языке практически не обновлялись.

«Еще год назад мы приняли ряд неотложных мер. Так, до начала нового учебного года направили в новые регионы 7,5 миллиона учебников и учебной литературы, то есть полностью обеспечили все школы уже с 1 сентября 2022 года. В детские сады было передано 300 тысяч экземпляров развивающей литературы», — сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Как рассказал С.Кравцов, министерство составило и утвердило перечень литературы. В нем около 200 российских авторов. Это книги с детскими сказками, произведения Пушкина, Тургенева, Толстого, Чехова, Достоевского, Булгакова, Цветаевой и Ахматовой, Мандельштама и Бродского. Но есть и современные авторы — так, в библиотеки новых регионов отправятся произведения Захара Прилепина.

Библиотеки подключат к единой цифровой платформе

В свою очередь, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев проинформировал президента, что новые регионы уже подключены к государственной информационной системе «Моя школа». Она будет до 1 сентября синхронизирована с «Электронной библиотекой». Это даст возможность всем школьным библиотекам иметь возможность бесплатно пользоваться художественной литературой.

«Все школьные библиотеки будут подключены к единой платформе, которая позволит любому учащемуся с 1 сентября прийти в школьную библиотеку, получить логин, пароль, на свой смартфон поставить приложение «ЛитРес: Школа», и он в электронном виде получит доступ к цифровым копиям всей той художественной литературы, которая будет поставлена в бумажном виде. Плюс он получит доступ ко всем классикам, которые доступны в приложении. Это тысячи наименований. То же самое будет и в публичных библиотеках», — объяснил М.Шадаев.