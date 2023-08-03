У цифрового рубля появился логотип

Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Он состоит из знака рубля ₽ и обрамляющей его окружности, которая. Основные цвета логотипа — кораллово-алый (оттенок красного) и белый: белое изображение на красном фоне и наоборот.

Логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями, говорится в сообщении Центробанка.

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам.

Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. В августе этого года планируется старт пилотирования операций с реальными цифровыми рублями с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков.