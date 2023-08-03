Приглашают узнать историю полуострова Маячный

Представленные экспонаты повествуют об эпизодах истории Маячного полуострова, начиная с 5 века до н.э. и до начала Великой Отечественной войны. Выставка интересна не столько своим объемом, сколько содержанием.

В экспозиции представлены фотографии, документы, а также различные предметы, имеющие отношение к истории этого славного и очень интересного кусочка земли. К тому же, большая часть представленных экспонатов – находки археологов и поисковиков у Херсонесского маяка и на территории 35-й батареи.

Посетители смогут значительно расширить свои познания по краеведению и узнать то, о чем, возможно, прежде не задумывались.

Как рассказала «Севастопольской газете» заместитель директора комплекса Татьяна Уманская, это одно из мероприятий под общим названием «Севастопольский вальс», которое в музейном комплексе решили посвятить 240-летию любимого города. Собственно, выставка «Севастопольский вальс» станет заключительным этапом.

Попытки изложить историю Маячного полуострова уже были – например, был отдельный рассказ о Херсонесском маяке, кому-то интересно узнать об островке святителя Климента, иные живо интересуются историей создания 35-й береговой батареи.

Нынешняя выставка – это попытка, пусть совсем в небольшом формате, показать и рассказать о многом. О том, где же находится Маячный полуостров – в качестве источника информации использованы старые карты— , а также, что кроется за названием «Страбонов Херсонес».

Далеко не все знакомы с судьбой святителя Климента и с тем, каким образом она связана с полуостровом и с именами Кирилла и Мефодия. И вообще, по какой причине Климент Римский оказался в наших краях.

Есть в экспозиции страничка, посвященная судьбе Херсонесского маяка, основанного в 1816 году. Он столько лет показывает путь кораблям. Было время, когда его огни погасли, потом маяк пережил разрушение, был восстановлен, но и по сей день светит мореплавателям.

Еще один раздел посвящен пирсу «Виктория», связанному с событиями Крымской войны, о чем так подробно и интересно написали севастопольские историки П.Ляшук и А.Букатов.

Раздел «Главный калибр на защите Севастополя» содержит сведения о создании 35-й бронебашенной батареи. При подготовке территории под будущий музейный комплекс было найдено много всего интересного: кирпичи с коймом завода Федора Шталя, погоны штабс-капитана начала прошлого века и многое другое.

Все экспонаты «привязаны» к своему времени: о Крымской войне расскажут ядра и гранаты воюющих сторон, а также фрагменты посуды, орудий труда...

Последний планшет устроители выставки назвали «Выжженная земля», собрав там экспонаты о второй обороне Севастополя.

Дополнение ко всему – рассказы о двух судьбах людей, имена которых не все знают в привязке к Севастополю. Один из них – замечательный русский композитор Цезарь Кюи, который в конце XIX века входил в «Могучую кучку», и к тому же был замечательным инженером-фортификатором. Для нас же он важен самой идеей создания бронебашенных батарей, подобных 35-й. На планшетах – рассказ о Ц.Кюи – фортификаторе и музыканте.

Второе имя – художник из Феодосии Константин Богаевский, основатель школы южнорусского пейзажа. В 1915 году он служил в Севастополе, на территории Херсонесского маяка. К большому сожаления, его впечатления о Севастополе оказались не слишком художнические – военная служба не всегда вдохновляет на творчество. И все же присутствие здесь этого художника знаково и любопытно.

Выставка будет интересна севастопольцам и не севастопольцам, и продлится до 15 декабря.