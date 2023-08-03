По Фиоленту начинают прокладывать велодорожку

Первый кольцевой велосипедный маршрут но Фиолентовскому, Монастырскому и Камышовскому шоссе протяженностью почти 20 км будет начнут прокладывать в Севастополе уже в этом году.

«Мы запроектировали и уже находимся в экспертизе по строительству велодорожки и пешеходной дорожки — это Фиолентовское и Монастырское шоссе, которое фактически закольцуется с Камышовым шоссе, таким образом в Севастополе появится кольцевая велодорожка общей протяженностью практически 20 километров. В этом году приступим к строительно-монтажным работам, начнем [работы], наверное, в первую очередь на Фиолентовском и Монастырском шоссе», — сообщил ТАСС исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

Как следует из приказа департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, на эти цели запланировано потратить 250 млн рублей. Так, на строительство тротуаров и прокладку велосипедных дорожек вдоль 5-километрового участка дороги «5-й км Балаклавского шоссе – мыс Фиолент» предусмотрено 100 млн рублей, при этом для аналогичных работ на 11-километровом участке дороги «Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент» запланированный объем финансирования составит уже 150 млн рублей. Поддержку в финансировании строительных работ Севастополю окажет московское правительство, говорится в документе.

Работы предусмотрены национальным проектом «Безопасные и качественные дороги».

Контракты на проектирование двух частей кольцевого веломаршрута были заключены осенью прошлого года с краснодарской компанией «Тракт».