На каникулах две тысячи школьников захотели поработать

Этим летом участниками севастопольских школьных трудовых отрядов станут 2115 несовершеннолетних. Они занимаются благоустройством в парках и скверах, помогают подготовить школы к 1 сентября, работают на виноградниках, следят за порядком на Большой Севастопольской тропе.

— Ажиотаж среди школьников большой, многие дети хотят трудоустроиться. В августе у нас появился новый объект, где могут работать трудотрядовцы — это гостиничный дом «Лазурный». Основные обязанности там — уборка территории и полив клумб. Всего летом работает 69 губернаторских школьных трудовых отрядов (ГШТО), — рассказала пресс-секретарь студенческих отрядов Севастополя СевРо РСО Валентина Маленко.

Ребята, в основном, работают по две недели. Можно устроиться и повторно, если есть свободная вакансия. Зарплата за 14 дней — около 8100 рублей. Рабочий день начинается с 9 часов утра и длится четыре или шесть часов в зависимости от возраста. Обеденный перерыв для всех — обязателен, так же, как и смена деятельности.

В этом году детей временно трудоустроили, в том числе, ГБУ «Парки и скверы», ГБУ «Центр развития туризма», «Агрофирма «Золотая балка»», ООО «Управляющая компания Гагаринского района», 16 школ — среди них и школа «Экотех+».

Трудотрядовцы помогают пропалывать сорняки, собирать скошенную траву и высаживать цветы, мыть лестничные клетки, подрезать виноградные кусты. Те ребята, кто выбрал направление туризма, следят за порядком на Большой Севастопольской тропе. Регулярно вместе с куратором школьники проходят туристические маршруты, собирают мусор, следят за состоянием навигационных знаков, общаются с туристами, проводят их анкетирование .

Но, пожалуй, самая приятная работа — в школе.

— Нас учителя в течение года информировали, что можно устроиться в трудовой отряд и работать в нашей же школе. Приятный бонус — это после смены можно получить бойцовку и будет возможность стать вожатым. Определенных обязанностей у нас нет. Каждый день — разные задания. Вчера мы вырезали эмблемы и расклеивали их в школе. Можем помогать в библиотеке — сортировать учебники, раскладывать документы. Я работаю четыре часа в день, есть обеденный перерыв. Работа не сложная, не успеваем устать. Заработанные деньги буду откладывать, — рассказала ученица школы «Экотех+» Полина Когот.

На сегодняшний день уже 977 ребят от 14 до 17 лет прошли свою трудовую смену. Им помогают 50 кураторов — молодые люди от 18 до 35 лет. Они распределяют обязанности, помогают оформить документы для трудоустройства, организовывают творческие занятия и следят, чтобы никто слишком не уставал.

— Сейчас идет подготовка школы к 1 сентября. К нам обращаются учителя, например, просят переставить парты или разложить документы. Или, допустим, уборщица — помочь очистить стенды. Благоустраивали клумбы, но на улице работаем максимум до 10 утра, так как на жаре несовершеннолетним нельзя долго находиться. К тому же, обязательно должна быть смена деятельности. Организуются творческие мероприятия — например, «Тайный друг», будем репетировать танец к 1 сентября, — говорит куратор Юлия Емцова.

Ю.Емцова — сама еще студентка. Она учится в магистратуре гуманитарно-педагогического института СевГУ. По ее словам, для временного трудоустройства школьников самое сложное — это собрать документы. Детям нужно было пройти медкомиссию, взять согласие у родителей, написать резюме и выложить его на сайте «Работа в России». А еще — подписать договор с работодателем.

— С другой стороны, этот опыт можно расценивать положительно. Навык полезный — научиться составлять резюме, подписывать договоры, узнать, где можно поискать вакансии. К тому же, у школьников уже появится запись в трудовой книжке, — рассказала Ю.Емцова.

Движение ГШТО проходит в Севастополе уже третий год. И в этом году количество школьников, желающих трудоустроиться, выросло вдвое.