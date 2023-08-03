Космическая станция отправится на Луну в августе

Считается, что предстоящий полет станции «Луна-25» станет возвращением России на Луну, и снятием изучения этого небесного тела с вынужденной паузы, которая наступила в середине 70-х годов.

Итак, в августе 2023 года с космодрома Восточный к Луне впервые в истории современной России отправится автоматическая межпланетная станция «Луна-25». Об этом сообщается на сайте Госкорпорации «Роскосмос».

Станции предстоит мягко сесть в окрестности Южного полюса Луны и приступить к изучению лунного реголита и экзосферы. Для реализации этого весьма амбициозного проекта и выполнения всех поставленных задач, «Луне-25» придется пройти несколько этапов полета.

Для начала, ее необходимо вывести на траекторию перелета к Луне, затем осуществить сам перелет к естественному спутнику Земли. Третий этап — полет вокруг Луны по круговой околополярной орбите высотой 100 км и длительностью три дня, затем — полет вокруг Луны по эллиптической посадочной орбите на высоте от 18 км до 100 км, с последующей посадкой станции в районе Южного полюса.

Именно там после прилунения и наведения направленной антенны станции на Землю начнется научная работа станции «Луна-25» на лунной поверхности, которая, как планируется, продолжится в течение всего года.

Известно также, что на лунную поверхность станцию доставит ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Об этом сообщили а пресс-службе Научно-производственного объединения им.Лавочкина, которое входит в Госкорпорацию «Роскосмос».

Сейчас «Луна-25» установлена на стенд космической головной части и пристыкована к разгонному блоку «Фрегат». Работы проходят в соответствии с графиком подготовки полета.