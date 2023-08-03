Депутаты проверили состояние пляжа «Хрустальный»

Инспекция главного городского пляжа состоялась в рамках выездного расширенного заседания сразу нескольких постоянных комитетов Законодательного собрания Севастополя: по градостроительству и земельным вопросам, городского хозяйства, по имущественным и земельным отношениям.

Депутатов сопровождали сотрудники управления благоустройства горхоза и представители оператора пляжа.

Основанием для проверки стало поступившее в заксобрание обращение от 115 горожан, которые считают нынешнее состояние «Хрустального» неудовлетворительным и просят принять меры по наведению там порядка.

Депутатский десант проверил наличие туалетов, душевых кабин, спасательных вышек, самих спасателей, буйков, лестниц для схода в море, навеса от солнца. В отчете, предоставленном пресс-службой заксобрания, не обозначена реакция парламентариев на то обстоятельство, что туалеты на пляже по 30 рублей, навесы от солнца есть не везде, на самом пляже кое-где торчат штыри. Не упомянуто и состоянии пресловутых лаунж-зон с галькой после шторма.

Из недостатков депутаты заметили отсутствие четкого разграничения между территорией улично-дорожной сети и пляжной зоной, а также неудобные спуски в воду, особенно для пожилых людей.

«Депутатами выделено несколько проблем, которые требуют обязательного решения. На всей территории нет должного обеспечения безопасного отдыха граждан, постоянное движение автомобилей, припаркованные машины затрудняют свободный проход. На данный момент отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов в отношении бассейна, которым пользуются постояльцы отеля «Хрустальный Resort & SPA», и торгового объекта, расположенного в границах пляжа. Необходимо понимать порядок использования этих объектов, в том числе на предмет соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия», — прокомментировал увиденное глава постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

Он же сослался на обещания оператора исправить все недостатки при грядущей реализации проекта благоустройства пляжа.

Итогом инспекционной работы стали рекомендации оператору обустроить комфортный спуск в воду, увеличить количество лестниц и сделать ступени плоскими.