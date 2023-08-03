Дело наркокурьера передано в суд

Житель Севастополя предстанет перед судом за попытку сбыта крупной партии гашиша на территории города.

Следователем следственной части СУ УМВД России по Севастополю завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего местного жителя в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной преступной группы.

Следствие установило, в 2022 году мужчина устроился курьером-закладчиком в теневой интернет-магазин по продаже наркотиков. По заданию куратора он забрал из тайника крупную партию гашиша, дома с помощью электронных весов расфасовал его на мелкие партии и сформировал из пакетиков свертки. Для размещения закладок обвиняемый отправился в Балаклавский район города на такси, но по дороге был задержан сотрудниками полиции.

В салоне автомобиля оперативники обнаружили 86 свертков с растительным наркотиком общей массой свыше 75 граммов. Для конспирации часть упаковок криминальный курьер поместил в коробку из-под мобильного телефона, а остальные спрятал в пустом флаконе от дезодоранта.

По месту жительства курьера полицейские обнаружили оставшуюся часть гашиша массой более 9 граммов, предназначенную для последующего сбыта.

Материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей, сообщили в МВД России.