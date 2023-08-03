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Дело наркокурьера передано в суд

Рябов Михаил

Житель Севастополя предстанет перед судом за попытку сбыта крупной партии гашиша на территории города.

Следователем следственной части СУ УМВД России по Севастополю завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего местного жителя в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной преступной группы.

Следствие установило, в 2022 году мужчина устроился курьером-закладчиком в теневой интернет-магазин по продаже наркотиков. По заданию куратора он забрал из тайника крупную партию гашиша, дома с помощью электронных весов расфасовал его на мелкие партии и сформировал из пакетиков свертки. Для размещения закладок обвиняемый отправился в Балаклавский район города на такси, но по дороге был задержан сотрудниками полиции.

В салоне автомобиля оперативники обнаружили 86 свертков с растительным наркотиком общей массой свыше 75 граммов. Для конспирации часть упаковок криминальный курьер поместил в коробку из-под мобильного телефона, а остальные спрятал в пустом флаконе от дезодоранта.

По месту жительства курьера полицейские обнаружили оставшуюся часть гашиша массой более 9 граммов, предназначенную для последующего сбыта.

Материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей, сообщили в МВД России.