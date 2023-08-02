Строительство онкодиспансера обойдется в 4,7 миллиарда рублей

Соответствующее распоряжение, которым предоставляется разрешение ГКУ Единой дирекции капитального строительства изменить существенные условия контракта по соглашению сторон в части увеличения цены контракта принято 28 июля принято на заседании правительства Севастополя.

Основанием к пересчету и установление новой цены контракта на строительство стало заключение госэкспертизы, которое, правда, было получено еще в 2022 году.

– Финансирование предусмотрено в рамках государственного контракта, учитывая социальную значимость объекта целесообразно предоставить дирекции такое решение, – пояснил и.о.директора департамента капитального строительства Михаил Иванцив. Теперь, по его словам, объект наконец-то начнут активно достраивать.

– С подрядчиком уже договорились, с августа приступаем к активной фазе строительных работ, – заверил М.Иванцив.

За несколько дней до этого на заседании архитектурно-художественного совета был рассмотрен проект фасада строящегося объекта, и отправлен на доработку, как несоответствующий архитектурному дизайн-коду Севастополя.

Доработать архитектурный облик здания до нормативного предложили в рабочем порядке, с последующим утверждением.