Строительство онкодиспансера обойдется в 4,7 миллиарда рублей
Окончательно сметную стоимость строительства онкодиспансера пересчитали. Итоговая цена получилась 4,692 млрд рублей.
Соответствующее распоряжение, которым предоставляется разрешение ГКУ Единой дирекции капитального строительства изменить существенные условия контракта по соглашению сторон в части увеличения цены контракта принято 28 июля принято на заседании правительства Севастополя.
Основанием к пересчету и установление новой цены контракта на строительство стало заключение госэкспертизы, которое, правда, было получено еще в 2022 году.
– Финансирование предусмотрено в рамках государственного контракта, учитывая социальную значимость объекта целесообразно предоставить дирекции такое решение, – пояснил и.о.директора департамента капитального строительства Михаил Иванцив. Теперь, по его словам, объект наконец-то начнут активно достраивать.
– С подрядчиком уже договорились, с августа приступаем к активной фазе строительных работ, – заверил М.Иванцив.
За несколько дней до этого на заседании архитектурно-художественного совета был рассмотрен проект фасада строящегося объекта, и отправлен на доработку, как несоответствующий архитектурному дизайн-коду Севастополя.
Доработать архитектурный облик здания до нормативного предложили в рабочем порядке, с последующим утверждением.