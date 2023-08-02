Спасработы на Фиоленте

Мужчина упал со скалы на диком пляже «Баунти».

На пульт оперативного дежурного ГКУ «Спасательная служба Севастополя» сообщение о падении человека с высоты в районе остановки «Маяк», дикого пляжа «Баунти» поступило 1 августа в 22.55.

К месту происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Юг». Пострадавшему оказали первую помощь, эвакуировали из труднодоступного места и передали сотрудникам скорой помощи. Спасательные работы завершились в почти в полночь.

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