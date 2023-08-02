Севастопольца обвиняют в растлении 18 школьниц

Жителя Севастополя будут судить за растление 18 школьниц из разных российских регионов. 41-летний мужчина зарегистрировался в социальных сетях под женским именем и просил девочек выслать откровенные фотографии.

Активно знакомиться и переписываться с несовершеннолетними злоумышленник начал с августа 2020 года. В чатах вел беседы на непристойные темы, направлял девочкам порнографические снимки и склонял их к таким же ответным поступкам. Всего было установлено 34 эпизода совершения таких преступлений в отношении малолетних, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Потерпевшими по делу признаны 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет, проживающих в Курганской, Саратовской и Архангельской областях, Республиках Коми и Мордовия, Красноярском крае. В настоящее время прокуратура Гагаринского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд.