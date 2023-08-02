Расширили критерии для претендентов на размещение НТО

Претендовать на включение в схему размещения НТО теперь смогут только зарегистрированные в Севастополе юридические лица, которые являются товаропроизводителями и проработали в Севастополе не менее двух лет. Такое дополнение к уже имеющимся критериям принято в правительстве Севастополя 28 июля.

Для определения претендентов создана специальная комиссия при департаменте сельского хозяйства и рыночного лицензирования, которая и будет определять претендентов на заключение договоров на размещение нестационарного торгового объекта товаропроизводителя на земельном участке, находящемся в собственности города Севастополя.

Кроме того, в схему размещения НТО включили 28 новых мест и исключили три, а также изменили период функционирования и специализации около 27 мест.

Как заявила директор департаменты сельского хозяйства и рыночного лицензирования, такие решения приняты с целью обеспечения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов.