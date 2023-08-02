Приглашают обсудить планировку территории в районе Аполлоновки

В Севастополе с 1 по 29 августа проходят общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории в районе Аполлоновой бухты.

Обсуждения объявлены департаментом архитектуры и градостроительства. Территория в 3,25 га находится в Нахимовском районе и включает улицы Надеждинцев, Розы Люксембург, Причальная, Пляжная и переулок Яличный.

Проектом планировки предусмотрено формирование 35 земельных участков, из которых восемь будут отнесены к территории общего пользования. Основная цель разработки проекта — установление границ территории общего пользования, зон размещения объектов капитального строительства и очередности планируемого развития.

Документы проекта станут доступны на сайте департамента dag.sev.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения» с 8 до 22 августа.