Пойдут по дворам объяснять, что надо доплачивать за содержание детских площадок

За уборку и ремонт детских площадок во дворах жильцы должны дополнительно платить управляющим компаниям. Но многие горожане не хотят, чтобы в счета за коммунальные услуги включили эти расходы, поэтому и.о.замгубернатора Севастополя Евгений Горлов поручил представителям УК провести с жителями разъяснительные беседы.

«У нас есть детские площадки, которые обслуживаются управляющими компаниями и муниципальными образованиями. И основная проблема заключается в том, что площадки по желанию жителей, например, в рамках проекта «Дружный двор», были установлены за средства города Севастополя на придомовых территориях, но на сегодняшний день должным образом не содержатся. Связано это с тем, что жители просто не хотят включать содержание площадок в тарифы на обслуживание дома», — заявил Е.Горлов на июльском совещании с управляющими компаниями.

Чиновник настаивает, что содержание детских и спортивных площадок на придомовых территориях — прямая обязанность жителей домов. Это прописано в Жилищном кодексе.

Е.Горлов поручил представителям управляющих компаний пройтись по дворам и провести беседы с жителями. Объяснить им, что на площадках играют «наши детки» и родители как-то сами должны позаботиться о безопасности и комфорте подрастающего поколения.

По его словам, жильцы дома, конечно, могут снести площадку, но это будет не самое лучшее решение. Тем более, на установку новой у города вероятно не будет возможностей.

Севастопольцы под этим сообщением Е.Горлова в телеграм-канале оставили немало и едких, и смешных комментариев. Так, некоторые считают, что такие решения приведут к стычкам между людьми. Жильцы домов начнут пристально следить за тем, чтобы на их площадке не играли дети из других дворов. Кто-то из шутников предложил деньги, полученные с платных туалетов, перечислять на содержание детских и спортивных площадок, раз возникла такая нужда.

Кто должен обслуживать детские площадки?

В законе, действительно, сказано, что детскую площадку должен содержать собственник земельного участка, на котором она находится. А вот если площадка расположена на городской территории, то обязанность по ее содержанию ложится на орган местного самоуправления. Поэтому нужно смотреть документы. Если земельный участок, на котором стоит площадка, отмежеван и имеет кадастровый номер под определенный дом, то — да, жильцы должны позаботиться о площадке сами.

В общем-то споры о том, кто должен содержать детские и спортивные площадки вспыхивают то и дело в разных регионах. Разъяснения периодически дает то прокуратура, то юристы и даже Верховный суд.

В 2020 году одна из управляющих компаний дошла до Верховного суда РФ, пытаясь доказать, что не обязана содержать детские площадки, которые находятся на спорных территориях. Впрочем, суд не встал на сторону истца.

«Обязанность по содержанию детских площадок на прилегающей к жилым домам территории, лежит на УК, которая управляет домом, даже в тех случаях, когда земельный участок под МКД не сформирован, детские площадки не включены в состав общего имущества (ОИ), причем близость площадки к конкретному МКД не имеет значения, — площадка все равно находится в составе общего имущества», — говорилось в решении Верховного суда.

Нужно ли жильцам платить больше?

Также интересен вопрос и о тарифах. Так, глава Крыма Сергей Аксенов пару лет назад четко обозначил свою позицию: «Управляющим компаниям содержание этих площадок практически ничего не стоит. Стоимость обслуживания со стороны управляющей компании расти не должна: раз в год что-то подкрасить, подбелить... В данном случае площадь уборки не меняется».

После его заявления споры в Крыму на эту тему больше не возникали.

Зато севастопольский чиновник Е.Горлов уверен, что жильцы должны пересмотреть «тарифные планы» на содержание домов и включить туда обслуживание детских площадок.

На самом деле, бояться увеличения тарифов не стоит — речь идет о маленьких суммах, считает заместитель председателя Совета Гагаринского муниципального округа Елена Яковлева.

— На сегодняшний день управляющие компании с трудом изыскивают средства на содержание детских площадок на придомовых территориях. Это покраска, замена песка в песочницах, ремонт каких-то элементов. Но будет справедливо, если за обслуживание таких площадок будут платить сами жильцы. Тариф не слишком увеличится, — объяснила Е.Яковлева.

По ее словам, а Е.Яковлева эксперт по вопросам ЖКХ, во всех российских регионах тариф на обслуживание площадок на придомовых территориях уже включен в стоимость обслуживания дома, но в Севастополе такой графы пока нет.

— Проблема возникла еще и в том, что жильцы некоторых домов считают, что раз это их площадка, нужно закрыть ее на замок и не пускать туда детей из других домов. Но ведь и ваш ребенок может прийти в другой двор и играть на детской площадке другого дома, а там люди точно так же содержат детскую площадку, — объяснила Е.Яковлева.

Эксперт посоветовала севастопольцам посмотреть Публичную кадастровую карту Севастополя, по которой уж точно станет понятно, на каком земельном участке находится детская площадка и кто ее должен содержать.