Начали подготовку к отопительному сезону
Пока речь идет об упорядочивании мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов и создании комиссии по оценке готовности жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы города Севастополя.
В план мероприятий включены проверка жилищного фонда, текущий ремонт кровли, отопительных систем, промывка систем центрального отопления домов и опрессовка, ремонт оконных заполнений подъездов, остекление, проверка работоспособности приборов учета и т.д.
Общее количество многоквартирных жилых домов с централизованным отоплением в Севастополе — 2618. Срок исполнения вышеперечисленных и других мероприятий — 15 сентября.