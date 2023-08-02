На культурно-досуговый центр на 6-й Бастионной не хватает денег

Благоустроить общественное пространство на улице 6-я Бастионная на грантовые средства в три миллиона рублей, выигранные ТОС «Шестой Бастион» в 2021 году, пока не удалось.

Несмотря на грандиозные планы, в настоящее время работы остановлены на уровне частично возведенного каменного забора и каких-то конструкций, скрытых за ним.

Инициаторам создания культурно-досугового центра не удалось решить целый ряд вопросов, в том числе расположения игровых и спортивных площадок прямо под окнами Севастопольского Центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ), прохождения по участку газопровода, а также перемещения мусорных баков в другое место.

Так или иначе, но стройка, начавшаяся с недовольства жителей окрестных улиц, которых лишили так необходимой «лодки» для мусора, фактически зашла в тупик, разве что обозначившись глухим забором вдоль тротуара, что также не добавляет удобства местным жителям.

С просьбой помочь в решении данного вопроса активисты ТОС «Шестой Бастион» обратились к севастопольским депутатам, точнее, к председателю Законодательного собрания Севастополя Владимиру Немцеву. По его поручению, было направлено обращение в департамент внутренней политики для уточнения возможных вариантов решения возникшей проблемы.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», благоустройство территории проводится в рамках контракта, заключенного между заказчиком «Территориальное общественное самоуправление «Шестой бастион» и подрядчиком ИП Козловым А.В.

По информации, предоставленной департаментом внутренней политики Севастополя, в 2021 году ТОС «Шестой бастион» стало победителем конкурса для реализации проекта «Центр досуга «Шестой бастион». Там предполагается создание комплекса площадок, куда входит детский городок, мини-спортивная площадка, а также разборная уличная сцена с экраном для проведения просветительских мероприятий, беседка, стилизованная патриотическая стена.