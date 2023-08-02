Готовилось убийство министра курортов Крыма

Уголовное дело жителя крымского поселка Советский, обвиняемого в подготовке к убийству министра курортов и туризма Крыма, передано в суд.

Следствие считает, что крымчанина завербовали спецслужбы Украины.

«Летом 2022 года представитель спецслужб Украины склонил к сотрудничеству 25-летнего жителя поселка Советский. Заказчик поручил завербованному подготовить и согласовать действия по совершению убийства министра курортов и туризма, предоставить ему информацию о конспирации и путях отхода после преступления», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

На перечисленный аванс мужчина приобрел пистолет Glock с патронами и взрывные устройства доя киллера из Херсона. Однако план убийства был выявлен и пресечен сотрудниками ФСБ. Поздним вечером 9 сентября 2022 года злоумышленника задержали в Феодосии с оружием из которого он собирался убить министра.

«Проведен значительный объем работы по установлению обстоятельств совершенных преступлений, проведены все необходимые экспертизы. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в Следкоме.

Фигуранту уголовного дела вменяется пособничество к приготовлению убийства лица по найму, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и взрывных устройств.

В начале июля 2023 года в ФСБ сообщили о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Был задержан 35-летний россиянин, которого завербовали сотрудники СБУ. Мужчина прошел на территории специальный курс обучения, в том числе, минно-взрывному делу. Злоумышленник планировал взорвать машину С.Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника.