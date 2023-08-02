Карты ЕГКС останутся еще на пять лет

Компания «Единая городская транспортная карта» победила в конкурсе по определению оператора системы оплаты проезда в общественном транспорте Севастополя. Договор с ЕГКС продлили еще на пять лет.

Департамент транспорта 1 августа подвел итоги конкурсного отбора транспортного оператора. На эту роль претендовали пять компаний: ООО «Единая городская карта Севастополя», ООО «Компания Глонасс-Крым», ООО «Полипей», ООО «СберТройка» и ООО «Цифровые Инновации».

Конверты с предложениями конкурсная комиссия вскрывала 18 июля, но отбор пришлось приостановить, так как один из участников направил жалобу в Федеральную антимонопольную службу. К концу июля с жалобой разобрались и 1 августа итоги конкурса подвели. Наибольшее число баллов — ровно 100 — получила компания ЕГКС, которая пять лет уже работает в Севастополе. У ООО «Полипей» 89,83 балла, ООО «Цифровые инновации» — 89,66, ООО «Компания Глонасс-Крым» — 82,42 балла и ООО «Сбертройка» — 82 балла.

Участники соревновались в ценовом предложении и в количестве пунктов продажи карт, которые они смогут организовать.