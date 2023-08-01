Возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию

Жительница Севастополя в своей однокомнатной квартире зарегистрировала семь человек из других регионов и они незаконно получили социальные выплаты. Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация».

Нарушение обнаружилось во время прокурорской проверки миграционного учета граждан.

С февраля 2022 года по апрель 2023 года местная жительница 1982 года рождения зарегистрировала в своей однокомнатной квартире по ул.Меньшикова семь граждан из других субъектов РФ. При этом хозяйка не планировала кого-либо пускать жить в свою квартиру, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Получив регистрацию семеро человек смогли незаконно получить социальные выплаты.