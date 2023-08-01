Полиция нашла девушку, танцевавшую на фонаре на Приморском бульваре

С акробаткой, которая оказалась тренером по танцам на шесте, проведена профилактическая беседа. Фонарный столб не пострадал.

В ходе мониторинга СМИ и соцсетей сотрудники полиции Севастополя обратили внимание на видео, на котором девушка, взобравшись на фонарный столб на Приморском бульваре, выполняла трюки под музыку. Публикация вызвала большой общественный резонанс.

Полиция оперативно установила личность и местонахождение героини ролика, которая оказалась тренером по танцам на шесте — пол-дэнсу.

Со слов девушки, она не хотела никого оскорбить или обидеть, а просто демонстрировала свои умения. Так она поддержала флэшмоб спортивного сообщества пол-дэнсеров всего мира, выполняющих трюки на объектах городской инфраструктуры.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с танцовщицей, а фонарный столб проверили на сохранность. Повреждений объекта городской инфраструктуры не установлено, сообщили в УМВД России по Севастополю.

Pole Dance — танец на пилоне (шесте) с силовыми трюками.