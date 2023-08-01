Полевой сезон в Херсонесе продлили на два месяца

Как рассказал «Севастопольской газете» старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев, археологам предстоит раскопать еще 600 кв метров, к уже раскопанным почти 90 тысячам. По словам В.Вахонеева, археологи планируют продлить полевой сезон еще примерно на два месяца.

Он также пояснил, что на участке Нового Херсонеса, где была обнаружена уникальная беседка (экседра) с коллективным склепом под ней, работы завершены, и теперь археологи перешли к работе на другом участке, вдоль главной улицы древнего города, по направлению к строящемуся историко-археологическому парку, напротив будущего амфитеатра.

Там обнаружен некрополь римского времени, в котором уже обнаружено около 100 погребений.

– Есть интересные находки, в том числе фигурные сосуды, – сообщил В.Вахонеев.

Заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева в начале июля на пресс-конференции в «Интерфаксе» заявила об уникальности проводимых раскопок, особенно в части их масштабности. По ее информации, на сегодня исследована почти вся территория – осталось около 1,5 тыс. кв. метров.