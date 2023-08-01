Под Севастополем сбили беспилотник

В районе урочища Кара-Коба сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники, которые оперативно потушили.

Сообщение о происшествии разместил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев вечером 1 августа.

«Выехал на место падения беспилотника. Он был заглушен РЭБ, упал в районе Кара-Кобы и сдетонировал на земле», — сообщил губернатор.

Чуть позже он выложил видео с места, в котором объясняет, что возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили, и поблагодарил оперативные службы города за четкие и слаженные действия.