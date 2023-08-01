Обвиняется в мошенничестве с маткапиталом и в присвоении квартиры

Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Севастополя, которая обвиняется в мошенничестве при получении выплат в крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Следствием установлено, что женщине в связи с рождением второго ребенка был предоставлен сертификат на материнский капитал, который она решила обналичить через мошенническую схему. В сентябре 2018 года она получила в кредитной организации займ в размере маткапитала на покупку жилья и параллельно обратилась за помощью к пожилой знакомой, чтобы фиктивно приобрести у нее квартиру. Пенсионерке было обещано, что через шесть месяцев, чтобы избежать налогообложения, она перерегистрирует квартиру обратно в собственность потерпевшей.

После чего женщина предоставила в подразделение пенсионного фонда договор купли-продажи квартиры стоимостью 2,644 млн рублей и поддельную расписку от имени пенсионерки о получении денежных средств, которые та не получала.

На основании представленных подложных документов осенью 2018 года Госкомрегистром за женщиной было зарегистрировано право собственности на указанную квартиру, а кредитной организации в счет погашения займа перечислена сумма маткапитала в размере 453 тысяч рублей.

Полгода пенсионерка не прожила. После ее смерти «покупательница» решила через суд выселись зарегистрированных и живущих квартире четырех родственников умершей как утративших право пользования данным жилым помещением.

Противозаконная деятельность женщины была выявлена в ходе прокурорской проверки. В ходе следствия были приняты меры к возврату права собственности на квартиру родственникам пострадавшей.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.