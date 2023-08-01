На пляжи «Серебряный» и «Золотой» довезет «Поэт Андрухаев»

Отдыхающих на пляжи Балаклавы с 1 августа доставляет коммерческий катер «Поэт Андрухаев». Участников СВО перевозят бесплатно, а балаклавцы платят половину стоимости.

Полная стоимость билета на пляж «Серебряный» — 100 рублей, на «Золотой» — 150.

Чтобы подтвердить 50-процентную льготу, балаклавцам нужно предъявить паспорт с пропиской. Такую же льготу имеют дети с семи до 14 лет.

Не нужно ничего платить участникам СВО, ветеранам войны, детям войны и инвалидам первой группы с сопровождающим, детям из многодетных семей и детям младше семи лет.

Катер отправляется от причала на набережной Назукина у ресторана «Избушка рыбака».

Первый рейс из Балаклавы в восемь утра, затем — с полуторачасовым интервалом: в 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00 и в 18.30.

Отход от пляжа «Серебряный» на «Золотой»: 8.15, 9.45, 11.15, 12.45, 14.15, 15.45, 17.15, 18.45.

Отход от пляжа «Золотой» на Балаклаву: 8.45, 10.15, 11.45, 13.15, 14.45, 16.15, 17.45, 19.15. С «Серебряного» — на 15 минут позднее.