На дыни и арбузы пока никто не жаловался

На качество дынь и арбузов в этом году и в прошлом севастопольцы не жаловались. Тем не менее, в региональном Роспотребнадзоре напомнили, что бахчевые лучше не покупать на обочинах дорог и в других несанкционированных местах торговли.

Вдоль дорог, на обочинах, остановках, во дворах домов продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимые лабораторные исследования. Кроме того, арбузы имеют свойство впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, предупредили в Крымском и Севастопольском управлении Роспотребнадзора.

Торговое место должно находиться под навесом, арбузы и дыни — накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах. Продавцы обязаны иметь медицинскую книжку, а на вывеске должна быть указана информация о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Реализация дынь и арбузов допускается только при наличии необходимых сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. Покупатель вправе запросить у продавца эти документы.

«Не приобретайте разрезанные бахчевые, ведь при разрезании плода ножом в мякоть вносится большое количество различных микроорганизмов, в т.ч. патогенных, которые при высокой температуре, высокой влажности и высоком содержании сахаров прекрасно размножаются и могут вызвать пищевое отравление», — напомнили в Роспотребнадзоре.

Как правильно выбирать дыни и арбузы

Хороший, зрелый арбуз обычно крупный, имеет целостный покров. Цвет корки — яркий и контрастный.

Светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым.

Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу —значит, арбуз незрелый.

Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие.

При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без слизи.

Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных арбузов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами, лучше всего выбирать арбузы среднего размера.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если твердая, значит недозрелая.

От дыни обязательно должен исходить аромат: если запаха нет, покупать не стоит.

Кстати, в бахчевых содержится большое количество сахарозы и фруктозы, различные полезные аминокислоты, макро- и микроэлементы, включая антиоксиданты, клетчатку, кальций, железо, магний, калий, серу, фолиевую кислоту и натрий.

Перед тем как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом.

Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть — можно получить пищевое отравление.