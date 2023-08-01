Медиков-целевиков будут готовить на деньги городского бюджета

На подготовку медиков-целевиков из городского бюджета выделили грант в форме субсидии. Соглашение об обучении студентов-севастопольцев по специальности «Лечебное дело» 31 июля подписали директор департамента здравоохранения Виталий Денисов и ректор Севастопольского госуниверситета Владимир Нечаев.

В основе соглашения — постановление городского правительства, принятое в апреле 2023 года. На этом основании в сентябре 2023 года в Институте фундаментальной медицины и здоровьесбережения, созданном на базе СевГУ, анонсировано начало целевого обучения 50 студентов, которые по окончании срока обучения будут работать в учреждениях амбулаторно-поликлинической сети.

Такое решение продиктовано острой потребностью города в специалистах-медиках, особенно, в терапевтах, которые работают в поликлиниках.

«На сегодня у нас есть высокая потребность в этих специалистах, потому что порядка 60 терапевтических участков в поликлиниках для взрослых не укомплектованы. Для студентов по гранту договором предусмотрено, что они по окончании обучения будут работать в севастопольских медицинских учреждениях терапевтами минимум пять лет, но мы, конечно, хотим, чтобы этот период не был окончательным», — поделился Виталий Денисов.

Известно, что обучение врачей общей практики будет вестись по классическим программам медицинского образования в течение шести лет. Кроме этого, по уточнению ректора СевГУ В.Нечаева. планируется развитие системы ординатур.

Он также анонсировал обучение в рамках программ высшего медицинского образования по специальностям «Медицинская биофизика» и «Медицинская кибернетика».

На состоявшейся встрече двух руководителей прозвучало, что Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения создан, в первую очередь, для подготовки медицинских кадров для города.

Еще одной целью является развитие медицинских научных направлений университета из числа имеющихся: биофизики, жидкостного дыхания, искусственного интеллекта, а также новых — медицинская реабилитация и фармакотерапия.