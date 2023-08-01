Людмила Кара-Гяур — Заслуженный артист России

Актрисе Севастопольского театра им.Луначарского Людмиле Кара-Гяур присвоено почетное звание, указ об этом подписан президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля 2023 года.

«Присвоить звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Кара-Гяур Людмиле Борисовне — артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Севастопольский академический русский драматический театр имени Анатолия Васильевича Луначарского», — говорится в документе.

Л.Кара-Гяур 87 лет. Она «Народная артистка Татарстана» и «Народная артистка Украины». За 30 лет службы в Севастопольском театре им.Луначарского Л.Кара-Гяур сыграла свыше 120 ролей, став настоящей звездой сцены.