Курьер напился и похитил товары из посылок

Установлено, что мужчина работал курьером в одном из интернет-магазинов. В его обязанности входили доставка и выгрузка посылок с заказами, а также возвращение на склад магазина товара, от которого покупатели отказались. В очередной раз забрав возвращенный товар из пункта выдачи и загрузив его в автомобиль, курьер заехал домой, употребил достаточно большое количество алкоголя и решил, что может забрать себе часть заказов. Мужчина спустился к машине, вскрыл коробки и похитил различные бытовые товары на общую сумму около 40 тысяч рублей.

На следующий день курьер на работу не вышел. Коллегам показалось это подозрительным и они решили проверить его автомобиль. Увидев вскрытые коробки и отсутствие некоторых товаров, работники пункта выдачи вызвали сотрудников полиции, которые задержали курьера.

В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело постатье «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.