Корабли ЧФ отразили атаку безэкипажных катеров

Патрульные корабли Черноморского флота (ЧФ) «Сергей Котов» и «Василий Быков» отразили атаку трех безэкипажных катеров в районе Севастополя, заявили в Минобороны РФ 1 августа.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атакoвать тремя морскими безэкипажными кaтерами пaтрульных кораблей «Сергей Котoв» и «Василий Быкoв» Черноморского флота», — цитирует сообщение МО РФ ТАСС. Корабли находились в 340 км к юго-западу от Севастополя и выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.

В ходе отражения атаки все три украинских безэкипажных катера уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей РФ. «Сергей Котов» и «Василий Быков» ЧФ продолжают выполнять поставленные задачи.

25 июля Минобороны сообщало о безуспешной попытке ВСУ ночью атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» двумя быстроходными безэкипажными катерами. Корабль отразил атаку и уничтожил оба катера.