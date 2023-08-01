Какие законы вступают в силу в августе

Запрет смены пола, право студентов старших курсов училищ преподавать в детских садах и начальной школе, возможность расплатиться цифровым рублем — об этих и других законах последнего летнего месяца в материале, подготовленном пресс-службой Государственной Думы.

Запрет смены пола

С 24 июля запрещаются любые медицинские вмешательства, направленные на смену пола. Исключение допускается только для лечения врожденных аномалий, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение будет приниматься врачебной комиссией.

Лица, сменившие пол, не могут быть усыновителями и опекунами. Кроме того, если одним из супругов внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола, то брак будет аннулирован.

В детсадах и школах смогут преподавать студенты училищ

Студенты старших курсов училищ смогут преподавать в детских садах и начальной школе и вести детские кружки, а студенты — старшекурсники вузов — занимать должности учебно-вспомогательного персонала и работников сферы научного обслуживания в университетах и научных организациях. Это закон также действует с 24 июля.

1 августа

В России можно будет расплатиться цифровым рублем

Платежи в стране смогут осуществляться наличными и безналичными деньгами, а также цифровым рублем.

Эта новая форма денег будет обращаться в информационной системе Банка России. Он будет следить за безопасностью переводов и их надежностью.

4 августа

Жилье коррупционеров продадут

Государство сможет продавать недвижимость коррупционеров, которая соответствует определенным критериям, и таким образом пополнять бюджет. Речь идет о жилье, полученном в результате коррупционных нарушений или в отношении которого не представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы. Раньше его могли только отдавать на социальные и государственные нужды.

Согласно действующему законодательству, деньги и имущество, конфискованные в рамках дел о коррупции, поступают в бюджет Социального фонда РФ.

Усиливается контроль за иноагентами

Лиц, которые взаимодействуют с иноагентами, обяжут соблюдать предусмотренные законом ограничения. Также появляется возможность проведения внеплановых проверок как в отношении самих иноагентов, так и в отношении тех, кто помогает им обходить требования закона.

Кроме того, устанавливаются штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Сумма составит до 300 тысяч рублей.

6 августа

Ряд услуг в сфере охоты переведут в «цифру»

Разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, а также документы на проведение их акклиматизации, переселения или гибридизации можно будет выдавать в электронной форме.

17 августа

Вводится понятие морских навигационных пособий

Минобороны РФ сможет создавать и обновлять морские навигационные пособия — официальные издания для мореплавателей, включающие лоции, описания маяков и огней, извещения мореплавателям, таблицы приливов и иные сведения, необходимые для планирования и отображения пути судна на предполагаемом рейсе, нанесения на карту или контроля местоположения судна на протяжении всего маршрута.

24 августа

Появляются новые меры недопущения техногенных катастроф

При банкротстве расходы на снижение угрозы или недопущение техногенных и экологических катастроф будут погашать вне очереди. Этому типу долгов будет дано преимущество перед любыми другими требованиями кредиторов. Предварительное обращение конкурсного управляющего в арбитражный суд для этого не требуется.

28 августа

В исправительном учреждении может вводиться режим особых условий

Перечень оснований для установления в исправительных учреждениях режима особых условий расширяется. В частности, он может вводиться в случае, если в России или отдельных ее местностях установлен режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения, а также при угрозе вооруженного нападения. В это время в учреждении может быть изменен распорядок дня, введены усиленная охрана и особый порядок допуска на объекты.

31 августа

Повысится безопасность поездок в такси

Водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, машинисты метро должны до 1 сентября предоставить работодателю справку об отсутствии судимости или о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Иначе их уволят.

Это норма закона, который запрещает лицам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, работать водителями такси и общественного транспорта.