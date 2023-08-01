Антона Шкаплерова наградили Орденом Гагарина

Космонавт награжден за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на МКС.

Указ о награждении Антона Шкаплерова подписан президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля 2023 года. Вручать орден будут в Кремле 4 августа.

Заместитель начальника управления Центра подготовки космонавтов, герой России А.Шкаплеров — уроженец Севастополя и его Почетный гражданин.

С 2011 по 2022 годы он выполнил четыре космических полета общей продолжительностью более 700 суток, три раза выходил в открытый космос и провел там 21 час 38 минут.

Орден Гагарина был учрежден в России в мае 2023 года, первой этой награды удостоена Валентина Терешкова. Первая в мире женщина-космонавт была награждена в июне. У А.Шкаплерова орден под номером два.

Орден Гагарина присуждается за заслуги в космонавтике, выдающиеся успехи в подготовке ученых, инженеров и других специалистов в этой сфере, достижения в области разработки, производства, испытаний и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, проведение исследований, внедрение новых технологий.

Также основанием для получения награды являются заслуги в реализации государственной политики в области космоса, в том числе в интересах обороны и безопасности России.