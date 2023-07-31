Василина Непран повторила успех свой матери

В Севастополе на летней концертной сцене курортного комплекса «Аквамарин» при традиционном аншлаге определили победительницу 27-го международного конкурса красоты «Жемчужина Черного моря-2023».

Бороться за корону приехали 14 титулованных моделей — победительниц российских и международных конкурсов красоты из Татарстана, Башкортостана, Алтайского края, Рязани, Донецка, Луганска и других городов.

Участницы «Жемчужины...» представили коллекции севастопольского модельера Ольги Мусатовой , московского дизайнера Софьи Альмухамед, крымского кутюрье Татьяны Брушко и коллекцию модных российских и белорусских брендов в стилизации Светланы Уразовой.

По решению жюри корону и ленту победительницы 2023 года получила местная красавица Василина Непран.

Четверть века назад титул «Жемчужины Черного моря-1998» получила мать В.Непран — модель Мария Горелик, обладательница короны конкурса «Севастопольская красавица-1997». Дочь такую же корону надела в 2016 году.

Кстати, за 27 лет проведения «Жемчужины» севастопольские девушки в нем побеждали только четыре раза.

В.Непран 22 года, она постигает науку управления гостинично-ресторанным бизнесом в Крымском Федеральном университете. Но уже сейчас девушка работает в отделе маркетинга в одном из престижных курортных комплексов полуострова. А еще красавица увлекается экстремальными видами спорта и мечтает покорить Эльбрус.

1-й вице-мисс конкурса названа Анастасия Климова из Тамбова. Титул 2-й вице-мисс у модели из Алтайского края Ксении Амелиной, а 3-й вице-мисс стала участницы из Республики Башкортостан Ильнара Хасанова.

Диплом «Мисс очарование» получила Ксения Гулькина из Рязани, «Мисс шарм» — модель из Луганска Карина Бобрышева. Титул «Мисс грация» у красавицы из Татарстана Радэле Ахметшиной, «Мисс Нежность» — у Любови Буртаевой из Донецка.

Специального титула «Мисс КАRЕ-2023» удостоена Анастасия Петрук из Пятигорска, а специальный приз от курортного комплекса «Аквамарин» у Ильнары Хасановой из Уфы. В номинации «Севастопольская красавица» корону и диплом победительницы вручили Елизавете Лех, а титул «Модель Севастополя-2023» получила Виктория Скляр.

Всем участницам шоу под звездами были вручены цветы от компании Cvetokus.ru и специальные призы от компании «Размарин», интерьерного салона KARE, сети строительных гипермаркетов «УютСтрой», магазина Heaven Jewelry и других партнеров конкурса. Для гостей праздника была проведена презентация севастопольских игристых вин.