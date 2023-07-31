В школу искусств будут принимать по степени одаренности

Объявили старт приемной компании в недавно открытую Севастопольскую детскую школу искусств в Новом Херсонесе.

Заявления от родителей будут принимать с 14 августа по 27 августа включительно, вступительные испытания начнутся 4 сентября, а учиться дети начнут в октябре, сообщила на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 31 июля директор школы Мария Костевич.

По ее информации, на 9,2 тысячах квадратных метрах нового учебного заведения дополнительного образования разместили 40 оборудованных учебных классов, 15 аудиторий живописи, 12 производственных, художественных и ремесленных мастерских, 5 компьютерных классов, а также библиотечно-информационный центр с книгохранилищем, выставочный и конференц-залы, буфет.

Кого принимают

В школе будут заниматься дети в возрасте от 5,5 до 18 лет. В этом году к обучению приступят 960 ребят, из которых 300 — учащиеся Севастопольской детской художественной школы, которой отданы 10 аудиторий. При условии, что старое здание на ул.Ленина тоже останется за школой.

Всего в школе открывают 451 бюджетное место, еще 209 — предназначены для не прошедших творческий отбор на бюджет, они смогут заниматься платно.

Кого готовят

Школа будут заниматься дополнительной предпрофессиональной подготовкой в области искусств, в том числе по программам декоративно-прикладного творчества, дизайна, архитектуры, хореографического творчества, искусства театра.

— Предпрофессиональные программы строго регламентированы федеральными государственными требованиями и нацелены на выявление одаренных детей и дальнейшую их профессиональную ориентацию. Срок освоения таких программ — пять лет. Цель общеразвивающих программ — раскрытие творческих способностей ребенка, формирование общекультурной эрудиции, срок реализации таких программ — от двух до трех лет, — сообщила М.Костевич.

Школа также предлагает семь общеразвивающих программ для различных возрастных категорий детей на бюджетной основе, есть возможность обучаться платно.

Два этапа отбора

Поступить в школу можно, пройдя два основных этапа: подать заявления на обучение, пройти конкурсный творческий отбор. Подать заявление можно двумя способами — через портал Госуслуг и лично в учреждении.

Все заявление регистрируются в едином электронном журнале, с автоматической фиксацией времени подачи и присвоением уникального регистрационного номера.

С этим номером ребенок проходит этап отбора и попадает в рейтинговый список. Способ и дата подачи заявления никак не влияют на поступление ребенка в школу – все дети, чьи родители подали заявления, будут приглашены на конкурсный отбор.

Полная информация размещена на сайте dshisev.рф в разделе «поступающим». Там же размещен перечень документов для поступления в школу и программ, с указанием количества бюджетных и платных мест и возрастом детей.

Вступительные испытания — для всех

На все программы детей принимают по конкурсу, с прохождением различных творческих заданий. При отборе с поступающими проводятся собеседования, смотры, экзамены. На программы «Дизайн», «Архитектура» и «Декоративно-прикладное творчество» предусмотрено три вступительных испытания: живопись, рисунок и композиция.

На программу «Искусство театра» необходимо преодолеть творческий конкурс в формате прослушивания с собеседованием. Поступающим надо будет выразительно прочитать стихотворение, басню, фрагмент прозы и сыграть этюд на заданную тему.

Льготные категории — дети-сироты, дети участников СВО, из многодетных семей пользуются преимущественным правом поступления при прочих равных, но также проходят творческий отбор.

Недобравшие баллов на бюджет могут быть зачислены на платное отделение по рейтингу.

При формировании расписания будет учитываться сменность в общеобразовательных школах.