У цифрового Севастополя не самый высокий IQ

Интеллект городского хозяйства Севастополя оценили всего на 54,04 балла — это меньше, чем среднее значение по стране и даже меньше, чем было годом ранее.

На четвертом Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — умная страна» были подведены итоги расчета индекса «IQ городов» — цифровизации городского хозяйства по итогам 2022 года. В числе самых умных городов ожидаемо оказались Москва, Санкт-Петербург и, что неожиданно, Ялта. А вот интеллект городского хозяйства Севастополя снизился за год на пять баллов.

Цифровизация является одним из ключевых факторов развития современных городов. Результаты расчета индекса позволяют оценить, насколько эффективно российские города проводят цифровую трансформацию, а также увидеть перспективные направления для их дальнейшего развития, сообщили в пресс-службе Минстроя России. Индекс цифровизации «IQ городов» рассчитывается для более 200 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город». В этом году методика сбора данных адаптирована под актуализированный в прошлом году Стандарт «Умного города».

В 2021 году Севастополь получил в рейтинге 59,34 балла. Уровня IQ городу тогда чуть-чуть не хватило, чтобы попасть высокие интеллектуалы.

Для справки, высокоинтеллектуальным интегрированным считают город, у которого результат рейтинга от 60 до 120 баллов. От 30 до 60 — это высокотехнологичный управляемый город, а от 0 до 30 — это технологически ориентированный город. Полученных баллов по результатам нового рейтинга — 54,04 — Севастополю хватает, чтобы остаться в прежней категории. Но снижение интеллекта города должно настораживать. Тем более, что многие города, наоборот, демонстрируют рост.

Цифровизация Ялты оказалась равной 95,67 баллам, а это даже больше, чем у Санкт-Петербурга (88,43). IQ Симферополя — 57,48 балла, Сочи — 115,20, а Москвы — 120.

— У нас успешно развивается проект «Умный город», установлено огромное количество камер в рамках системы интеллектуального видеонаблюдения. Все данные выводятся на ЕДДС и можно уже наблюдать за всем городом. Кроме того, у нас везде сделано хорошее освещение. Устаревшие светильники заменены на современные LED-светильники, в Ялте стало очень светло, — рассказали «Севастопольской газете» о достижениях в пресс-службе администрации Ялты.

Справка

Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Проект направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Основным инструментом реализации поставленных целей является широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.