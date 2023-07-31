Спортсменка из Севастополя стала призером Кубка мира по судомодельному спорту

На Кубке мира у студентки из СевГУ Дарьи Свириденко серебро и две бронзы.

Соревнования Кубка мира по судомодельному спорту состоялись в городе Старая Купавна Московской области. В них участвовали спортсмены из России, Белоруссии, Армении, Молдовы, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

От Севастополя в чемпионате приняла участие студентка Севастопольского государственного университета Дарья Свириденко. Она кандидат в мастера спорта и член городской сборной.

Интересно, что за несколько дней до соревнований Кубка мира девушка приняла участие в Чемпионате России, который также прошел в Старой Купавне, но не заняла там призового места. Однако тренеры сборной России заметили перспективную участницу и отобрали для участия в международных состязаниях.

И вот теперь наша спортсменка взяла полный реванш над предыдущей неудачей, трижды покорив пьедестал мирового Кубка в классах скоростных радиоуправляемых моделей.

В итоге, в спортивной копилке Д.Свириденко – серебряная награда в классе ECO эксперт-мини и бронзовая – в классе ECO стандарт. Кроме того, в паре с Анфисой Ширяевой, девушка поднялась на третью ступень в классе ECO «TEAM»-мини.

Интересно, что классы скоростных радиоуправляемых моделей, в которых выступила Д.Свириденко, считаются одними из наиболее сложных в списке направлений судомодельного спорта, а участие в столь престижных соревнованиях требует от спортсмена серьезных знаний в теории кораблестроения и электронике. Не говоря уже о том, что спортсмену приходится управлять моделью, движущейся со скоростью 70-80 км/час.