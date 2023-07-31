Севастопольские теннисисты привезли медали с первенства России

Соревнования Открытого первенства России по теннису («Khimki Kids Open») состоялись в городе Химки Московской области, сообщается на страничке Вконтакте Управления по делам молодежи и спорта Севастополя

Во Всероссийских соревнованиях приняли участие мальчики и девочки в возрасте 9-10 лет, и севастопольские юные теннисисты были среди них. Результаты весьма обнадеживающие.

Так, среди и теннисисток в возрасте до 10 лет (парный разряд) второе место заняли Полина Шабанина и София Вахитова. П.Шабанина также стала третьей в одиночном разряде.

Это безусловная заслуга самих спортсменок и их тренеров – Николая Яновского, Романа Белика, а также старшего тренера сборной Севастополя Анастасии Попковой.