Севастополь будет дружить с Угандой и Сенегалом

На российско-африканском саммите Севастополь и муниципалитет города Энтеббе (Республика Уганда) подписали соглашение о сотрудничестве. Города планируют взаимодействовать в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.

«Наши севастопольские предприниматели уже выразили заинтересованность в сотрудничестве с Республикой Уганда, среди них — участники рыбопромышленного кластера Севастополя», — сообщил губернатор Михаил Развожаев Севастополя в Телеграм-канале.

Саммит Россия-Африка проходил в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Губернатор участвовал в саммите дистанционно. В формате видео-связи М.Развожаев обсудил с мэром Энтеббе Фабрисом Бреда Рулинда сотрудничество в сфере бизнеса, культурных проектов и между университетами.

«Я хотел бы приехать в Севастополь и обсудить с вами детали, касающиеся морской сферы, а также экологии и образования. Наши люди очень ценят образование и хотят развиваться в области науки», — заявил мэр Энтеббе главе Севастополе.

Вице-губернатор Мария Литовко и директор департамента экономического развития Денис Профатилов на саммите присутствовали лично. Они провели встречу с послом РФ в Республике Сенегал Дмитрием Кураковым.

«Обговорили возможность подписания двухстороннего соглашения. Ранее посольство Украины в Сенегале уже выразило недовольство главе города Сенегала, с которым прорабатывается подписание соглашения о возможном сотрудничестве с Севастополем. Но африканских коллег этот факт не напугал, поэтому продолжаем совместную работу», — рассказала М.Литовко.

По данным вице-губернатора, в Сенегале не менее 50 школ преподают русский язык как иностранный. Это означает, что выпускникам будет проще получить образование в нашей стране. Также М.Литовко сообщила о планах организовать для севастопольских предпринимателей бизнес-миссию в страны Африки.

Многолетняя дружба с Эритреей

В январе 2023 года РИА Новости сообщило, что Эритрейский город-порт Массауа (Восточная Африка) и Севастополь заключили договор о сотрудничестве. Был даже намечен обмен делегациями. Посол Эритреи Петрос Цеггай тогда заявил агентству, что у них в стране пока не все понимают перспективы такого взаимодействия.

Кстати, протокол о намерениях два города заключили еще в 2018 году. Предполагалось, что Севастополь и Массауа будут сотрудничать в сферах экономики, промышленного производства, строительства, транспорта, туризма и обслуживания. Также стороны будут поощрять контакты между деятелями культуры и искусства, представителями молодежных объединений и спортивных обществ, проводить совместные выставки, ярмарки, спортивные турниры и гастроли художественных коллективов.