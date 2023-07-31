Опять обещают 100-процентное покрытие мобильной связью

Качество мобильной связи в Севастополе пытаются улучшить реализацией двух проектов. Один из них — строительство антенно-мачтовых сооружений, в рамках которого уже построено 52.

Из них 22 — в селах, остальные 30 — сооружения двойного назначения в центре города. Об этом 31 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила директор департамента цифрового развития Александра Осипова.

По ее словам, кроме государственного, реализуется и несколько частных инвестиционных проектов, в том числе оператора «Миранда медиа» и компании «К-телеком». Однако пока введены в эксплуатацию только семь из 52 сооружений, на которых размещены 10 новых базовых станций.

— К концу текущего года мы планируем увеличить количество базовых станций до 400 единиц, сейчас их около 250, — сообщила А.Осипова. На 52 опорах будут, минимум, 104 базовые станции разных операторов.

— Важно, что сельская местность тоже будет обеспечена высокоскоростным мобильным интернетом — сейчас идет вещание на 3G, все новые базовые станции оснащаются только оборудованием стандарта LTE — это наше требование для размещения на государственной инфраструктуре, — заверила А.Осипова. Она же пообещала обеспечение качественным покрытием вдоль трассы «Таврида».

— К концу года существенно качество связи улучшится, — в очередной раз пообещала А.Осипова.

Действительно, обещание уже давалось и не раз. В марте 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя заявил, что до 2022 года Севастополь будет обеспечен мобильной связью и интернетом на 100%, а Республика Крым — на 95%.

«Мы выделили деньги, нашли технические решения, до 2022 года хотим обеспечить мобильной связью и высокоскоростным интернетом 4G не менее 95% территории Республики Крым и 100% территории Севастополя», — цитировало тогда ТАСС М.Хуснуллина.