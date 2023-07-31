Движение индивидуальных средств мобильности зарегулируют

Как считают в городском правительстве, создание такой группы позволит наконец-то интегрировать средства индивидуальной мобильности в сложившуюся городскую среду. Речь идет в том числе о системе каршеринга. Вопрос о развитии средств индивидуальной мобильности транспорта рассмотрели 28 июля на заседании правительства.

Как пояснил и.о.директора департамента транспорта Станислав Таматаев, урегулировать вопрос предполагается созданием некой стратегии по развитию инфраструктуры, в том числе размещения знаков, созданием пунктов проката и введения регламента их правоотношения.

— Законодатель требует в том числе внесения изменений в правила дорожного движения об ограничении скорости дорожного движения для самокатов до 25 км в час, введения новых знаков, которые запрещают движение, — сказал С.Таматаев.

Губернатор Михаил Развожаев предложил избавиться от практики оставлять использованные индивидуальные средства мобильности, где попало, а создавать стационарные оборудованные места на точках, которые определены.

Справка

Средство индивидуальной мобильности — устройство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок.