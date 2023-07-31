Дома готовят к отопительному сезону

В этом году в 16 севастопольских домах к отопительному сезону полностью заменят внутренние инженерные сети. Сейчас на завершающей стадии работы на ул.Бориса Михайлова, 19.

— Работы выполняются в рамках программы по капитальному ремонту систем отопления. В доме заменили внутренние инженерные системы — это водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, был установлен узел учета потребления тепла. На данный момент идет замена стояков в квартирах, — рассказал директор Фонда содействия капитальному ремонту города Севастополя (ФСКР) Дмитрий Шпагин.

По его словам, у коммунальщиков периодически возникают проблемы с доступом в квартиры. Стояки, которые там проходят, относятся к общедомовому имуществу и тоже требуют замены. Но некоторые жильцы буквально держат оборону и не дают их менять. И тогда приходится обращаться в суд.

Дом на ул.Бориса Михайлова, 19 построен в 1983 году. Почти за 40 лет эксплуатации трубы и проводка пришли в негодность. Трубы прорывались, их ремонтировали, но полной замены внутренней инженерной системы не было.

— Такого узла ввода и учета тепла, который теперь установлен в доме, вообще здесь не существовало. С его помощью можно точно определить количество энергии, поданной на дом. Учет будет осуществляться дистанционно. Людям не придется переплачивать за потери тепла, также исключены так называемые «перетопы», — сообщил руководитель ФСКР.

Новое оборудование в зависимости от погоды позволит ресурсоснабжающей организации дистанционно корректировать температуру теплоносителя. Узел погодного регулирования повышает или понижают подающую температуру, то есть дом будет потреблять энергии ровно столько, сколько ему нужно для комфортной температуры.

Все оборудование — российского производства.

Распределительный узел находится в подвале. Правда, чтобы установить современное оборудование, подвал тоже пришлось отремонтировать и даже сделать стяжку.

Как рассказали в ФСКР, в некоторых домах жильцы привыкли складывать весь накопившийся хлам в подвалах. А это еще одна «головная боль» коммунальщиков — приходится искать собственников давно никому не нужных вещей, а потом расчищать пространство.

Д.Шпагин обещает, что дом теперь лет 25 не будет знать забот с сетями.

Всего капитальный ремонт инженерных сетей в 2017-2019 годах был выполнен в 60 домах, в 2020-2022 годах — в 79 домах. Еще в 80 — отремонтируют сети в течение двух лет.

Жильцы еще одного дома на ул.Бориса Михайлова, 15, такой ремонт уже пережили. По словам пенсионерки Веры Присяжнюк, она и ее соседи капремонту были только рады, а коммунальщикам никто не препятствовал.

— Сделали все быстро, наверное, месяца за два с половиной. Зато теперь красота: ничего не капает, не стучит и нигде не течет, — говорит жительница дома.

Главный инженер УК «Гагаринского района-1» Наталья Васькевич сообщила, что дома, которые находятся на обслуживании управляющей компании, уже практически готовы к отопительному сезону.

— Завершается промывка систем отопления многоквартирных домов. На данный момент у нас уже подготовлен 161 дом, осталось всего два. В доме на Михайлова, 19 с людьми ведется большая работа. Не все пускают в квартиры. Но хочется напомнить, что стояки центрального отопления — это общедомовое имущество, — объяснила Н.Васькевич.

Батареи в подъезды вернут

Батареи в подъездах — одна из острых тем подготовки к отопительному сезону. В некоторых домах Севастополя батарей не было вообще, в других — жильцы их отключили и даже демонтировали еще до 2014 года. И вот сейчас управляющие компании батареи возвращают на место.

— Не во всех домах есть батареи в подъездах. Где-то для южного региона достаточно и стояков. Но конструктивные особенности некоторых домов предполагают наличие батарей, иначе может скапливаться конденсат, а стены могут отсыревать, — пояснил Д.Шпагин активную деятельность управляющих компаний Гагаринского района в этом направлении.