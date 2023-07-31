Бронзовая девушка с ПОР прошла суд второй инстанции

Установленная на пр.Октябрьской Революции скульптура сидящей девушки не является плагиатом скульптуры, установленной в Пятигорске, решил Севастопольской городской суд, поэтому сносить ее не будут.

В марте этого года Гагаринский районный суд Севастополя рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению скульптора, полагавшего, что установленная на пр.Октябрьской Революции скульптура сидящей девушки «Безмятежность» («Сидящая на скамье») является плагиатом его скульптуры «Отдыхающая», установленной в парке «Цветник» в Пятигорске. Истец просил суд признать скульптуру плагиатом, демонтировать и взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда и компенсацию за нарушение исключительного авторского права на произведение искусства.

Решением районного суда в удовлетворении исковых требований скульптору было отказано: в ходе рассмотрения дела не был установлен факт того, что скульптура «Безмятежность» является плагиатом скульптуры истца «Отдыхающая». Не согласившись с таким решением, скульптор его обжаловал.

Судебная коллегия по гражданским делам Севастопольского городского суда изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность вынесенного судом решения по доводам жалобы, пришла к выводу об отсутствии оснований для его отмены, согласившись с выводами районного суда.

Скульптура останется на своем прежнем месте, сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда.