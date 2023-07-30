В Севастополе празднуют День Военно-Морского Флота России

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) Российской Федерации, прошли в Севастополе — главной базе Черноморского флота. В этом году формат празднования был изменен ввиду участия сил и войск флота в специальной военной операции.

Мероприятия 30 июля начались с благодарственного молебна в честь во Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов и торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота (ЧФ).

Моряки соединений и воинских частей ЧФ возложили цветы к памятным знакам вице-адмиралу Клокачеву и адмиралу Корнилову, к бюстам: адмирала Лазарева, адмирала Флота Советского Союза Кузнецова, матроса Кошки, к памятникам разведчикам, подводникам и авиаторам Черноморского флота, памятникам Ушакову, Нахимову, Сенявину и Казарскому.

Командующий флотом адмирал Виктор Соколов с походной иконой святого праведного воина адмирала Ушакова обошел Севастопольскую бухту для поздравления экипажей кораблей и вспомогательных судов флота по местам их базирования.

На площади Нахимова состоялся показ военной техники и вооружения ЧФ.

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования кораблей средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.