Автомобиль упал с путепровода на железнодорожные пути

Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей рано утром в воскресенье, 30 июля: на перегоне Феодосия-Айвазовская на рельсы с Межениновского моста упала машина.

В 5.45 автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение и рухнул на железнодорожные пути. Пострадал один человек. Скорая помощь доставила его в больницу, сообщили в МЧС по Республике Крым.

Поврежденный автомобиль сотрудники МЧС и отряда «Крым-Спас» оперативно оттащили с путей с помощью грузовика «Урал».

В соцсетях обсуждают, что водитель — турист из Екатеринбурга с места происшествия скрылся. Пострадавший пассажир до приезда спасателей находился в машине. Деблокировка ему не потребовалась.

Накануне в Феодосии отмечали День города.