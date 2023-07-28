«Жемчужину Черного моря» выберут 29 июля

Жюри конкурса этого года возглавил общественный деятель из Германии Ханрих Хинц.

В Севастополе 29 июля на летней концертной сцене курортного комплекса «Аквамарин» состоится 27-й международный конкурс красоты «Жемчужина Черного моря-2023».

У проекта богатая история, а у его участниц — счастливые судьбы . За 27 лет победительницы «Жемчужина Черного моря» получали короны на конкурсах «Мисс Россия», «Краса России», «Российская красавица», участвовали в конкурсах «Мисс мира», Мисс Вселенная», «Мисс Европа», в международных шоу грации в Доминиканской республике, Турции, Китае, Армении и в других странах.

В этом году в Севастополь приехали победительницы конкурсов красоты из Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Алтайского края, Донецкой и Луганской народных республик, Рязани, Пятигорска и других городов. Наш город у моря будет представлять победительница конкурса «Севастопольская красавица» Василина Непран.

В работе жюри конкурса «Жемчужина Черного моря-2023» примет участие общественный деятель из ФРГ, член баварского клуба «Брукмуль за мир» Ханрих Хинц. В Крыму господин Хинц уже более двух недель. Он встречался депутатами Госсовета Крыма, побывал с гуманитарной миссией в Геническе.

В коротком интервью Х.Хинц отметил, что он восхищен красотой российских девушек, и его ждет трудная, но очень интересная работа в жюри.

Ну а воочию красавиц зрители смогут увидеть 29 июля в 19.30 на летней концертной сцене «Аквамарина».