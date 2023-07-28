Выпадение осадков в подъезде зафиксировали

Ливень, который прошел в ночь на 28 июля, залил подъезды многоквартирного дома на Вакуленчука, 14. Эта проблема в доме возникает во время дождей регулярно, но управляющая компания не спешит ее решать.

— У нас в подъездах старые окна, рамы, местами нет остекления, порой вода попадает даже через стены. После этого ливня вода была практически на всех этажах, подобралась к дверям — дверные коврики намокли. Стены в подъездах отсыревают, — рассказала жительница дома Ольга Зирка.

Инициативная группа жителей МКД неоднократно обращалась в управляющую компанию «Стрелецкая бухта», которая занимается обслуживание дома. Еще в прошлом году было направлено и письменное обращение. На него был получен такой ответ: «По существу вашего обращения администрация ГУПС «УК»Стрелецкая бухта» сообщает, что обследование оконных рам в подъезде №6 дома №14 по улице Вакуленчука на предмет протекания воды на лестничную клетку, будет выполнено во время выпадения осадков».

— Моему отцу, который писал обращение в УК, сегодня сказали: ждите, придем. Но пока никто к нам не спешит. Остальным жильцам дома, которые позвонили после ливня, порекомендовали написать письменное обращение. Ответить на него в УК могут и через месяц, когда никаких следов от дождя не останется. Это злоупотребление законом, — уверена О.Зирка.

Чтобы не быть голословными, жильцы дома сделали фотографии и сняли видео, где отчетливо видны лужи воды во всех подъездах — под окнами, на лестничных клетках и у дверей в квартиры.